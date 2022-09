GTA 5 e GTA Online: Rockstar crea una pagina di ringraziamenti che suona come un addio

Rockstar Games ha pubblicato una pagina di ringraziamento dedicato agli sviluppatori di GTA 5 e GTA Online, i due giochi di enorme successo della compagnia. In questa, elenca tutte le persone che hanno lavorato ai due videogiochi. Per certo, suona molto come un addio a GTA 5, in attesa dell'arrivo di GTA 6.

"Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online rappresentano gli sforzi combinati del nostro team globale nel corso di molti anni", si legge nella pagina "Thank You" sul sito web di Rockstar Games. "Vogliamo riconoscere e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi giochi, dal loro lancio originale nel 2013 fino a oggi".

La lista comprende tutti coloro che hanno lavorato a GTA 5 e GTA Online in ordine alfabetico, precisando le rispettiva posizioni (ma non il periodo durante il quale hanno lavorato al gioco). Sono inclusi (supponiamo) veramente tutti, anche i game tester che spesso vengono messi in secondo piano nel mondo videoludico. Sono poi presenti anche i crediti originali pubblicati insieme al gioco.

GTA 5

GTA 5 ha venduto 170 milioni di unità, diventando così il secondo gioco più venduto dietro solo a Minecraft (238 milioni). Il gioco è stato ripubblicato su PlayStation 4 e Xbox One, per poi arrivare anche su PS5 e Xbox Series X|S. Il successo è ovviamente stato determinato anche da GTA Online, la componente multigiocatore.

Con questa pagina di ringraziamenti, sembra che Rockstar Games stia riconoscendo non solo l'impegno degli autori, ma anche il fatto che oramai è prossima a mettere in secondo piano GTA 5. Visto che GTA 6 è in sviluppo e i rumor continuano da aumentare, probabilmente dal punto di vista di molti giocatori è anche l'ora di andare oltre il quinto capitolo numerato della saga.