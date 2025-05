Microsoft estende il supporto alle app Office su Windows 10 fino al 2028

Microsoft ha annunciato un importante dietrofront rispetto a quanto comunicato a inizio anno: le applicazioni di Microsoft 365 (come Word, Excel, PowerPoint e Outlook) continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza su Windows 10 fino al 10 ottobre 2028. Inizialmente, il supporto doveva terminare il 14 ottobre 2025, in concomitanza con la fine ufficiale della vita del sistema operativo. Ma ora l'azienda ha deciso di concedere tre anni extra di supporto, per facilitare la transizione degli utenti verso Windows 11. In un aggiornamento pubblicato sul proprio sito di supporto, Microsoft spiega: "Per aiutare a mantenere la sicurezza durante la transizione a Windows 11, continueremo a fornire aggiornamenti di sicurezza per le app Microsoft 365 su Windows 10 per tre anni dopo la fine del supporto del sistema operativo." Questi aggiornamenti verranno distribuiti tramite i canali standard, come avviene oggi, e si concluderanno ufficialmente il 10 ottobre 2028.

Una decisione strategica per rallentare il panico da aggiornamento La notizia rappresenta un sollievo per molti utenti, in particolare aziende e scuole, che non erano pronte a migrare tutta la loro infrastruttura a Windows 11 entro il 2025. Solo pochi mesi fa, Microsoft aveva dichiarato in modo piuttosto netto che Office non sarebbe più stato supportato su Windows 10, e che per continuare a usare le applicazioni Microsoft 365 sarebbe stato necessario aggiornare il sistema operativo. Ora, il tono è cambiato, con un linguaggio più morbido e attento alle esigenze del mercato. Microsoft Excel Pur raccomandando comunque l'aggiornamento a Windows 11 per evitare problemi di performance o compatibilità nel lungo periodo, l'azienda di Redmond sembra riconoscere che l'adozione di Windows 11 procede più lentamente del previsto. Anche durante il CES 2025, Microsoft aveva definito quest'anno come "l'anno del refresh dei PC con Windows 11", ma i dati sull'adozione mostrano ancora un ampio vantaggio di Windows 10.