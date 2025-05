Amazon Audible è gratis fino a 60 giorni: vediamo la promozione

Non sempre si ha tempo per leggere, ma c'è un altro modo per godervi i vostri romanzi preferiti: gli audiolibri. Se siete interessati a provare ad ascoltarli per capire se fanno per voi, potete sfruttare la prova gratuita di Amazon Audible da 30 giorni, che diventa da 60 giorni se siete abbonati a Prime. In questo modo arrivate a risparmiare fino a 19,98€ per due mesi di uso gratuito del servizio. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ci sono però delle condizioni per l'utilizzo. Se siete già abbonati, non potete ottenere mesi gratuiti aggiuntivi e se avete usato la prova gratuita recentemente, potreste non poter attivare questa promozione. Il modo più veloce per capire se è disponibile per voi è andare sulla pagina di Amazon.