Resident Evil, un trailer per il remake fanmade in Unreal Engine 5

Resident Evil potrebbe tornare con un remake fanmade realizzato in Unreal Engine 5, che gli sviluppatori hanno deciso di mostrare oggi con un convincente trailer del gameplay.

Biohazard: RE1 Classic Edition, questo il nome del progetto, parte probabilmente dalla remaster ufficiale del primo capitolo della serie Capcom e la rielabora utilizzando i sofisticati strumenti messi a disposizione dall'UE5, che come sappiamo vanta tecnologie davvero all'avanguardia.

In attesa di notizie sul remake di Resident Evil 4, in uscita il 24 marzo 2023, dunque, qualcosa si muove anche nella scena underground per quanto concerne il celebre franchise, sebbene in genere questi tentativi vengano fermati prima di vedere la luce per questioni di diritti.

Quanto riuscirà a spingersi Biohazard: RE1 Classic Edition prima che Capcom invii al team di sviluppo una lettera di diffida? Ancora presto per dirlo, ma bisogna riconoscere che questo tipo di progetti ha avuto un ruolo molto positivo anche per la casa di Osaka, vedi il remake di Resident Evil 2 di Invader Studios.