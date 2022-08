Dead Space Remake: nuovo evento di presentazione a settembre, dice Tom Henderson

Il giornalista/insider Tom Henderson fa sapere che Dead Space Remake sarà protagonista di un nuovo evento di presentazione a settembre 2022, durante il quale verranno svelate ulteriori informazioni sul gioco horror e probabilmente verrà mostrato un nuovo trailer o video di qualche tipo.

Secondo quanto riportato da Henderson su TryHardGuides, EA e Motive Studio hanno fissato un evento dedicato ai media per la fine di settembre 2022, con una presentazione che prevede un pubblico in presenza organizzata per mostrare meglio il gioco.

Durante l'evento, i partecipanti assisteranno dunque a una nuova presentazione, con possibili interviste e anche prove dirette su Dead Space Remake.

Sembra che sia concessa la registrazione di materiale video, dunque è possibile che da tale evento possano scaturire nuovi video gameplay su Dead Space, anche se non è chiaro se sia previsto un embargo successivo e per quando. In ogni caso, tra la fine di settembre e i giorni successivi ci sarà comunque modo di avere nuove informazioni su Dead Space, che rappresenta una delle maggiori uscite dei prossimi mesi.

Ricordiamo che la data d'uscita di Dead Space è fissata per il 27 gennaio 2023, salvo eventuali posticipi che non possono mai essere esclusi in questo periodo. Essendo un remake, il nuovo Dead Space segue la storia dell'originale e ripropone le medesime ambientazioni, ma tutto il gioco è stato interamente ricostruito su una nuova base tecnologica, portando a una ricostruzione totale di ambientazioni, personaggi ed elementi di gameplay. Nel frattempo, abbiamo visto che Dead Space Remake ha raggiunto la fase alpha alcune settimane fa.