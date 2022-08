New Tales from the Borderlands: data d'uscita e dettagli emergono da Amazon

New Tales from the Borderlands sembra essere decisamente realtà, considerando che tutti i dettagli sono emersi ormai anche da parte di Amazon, che indica con chiarezza la data d'uscita del gioco: il 21 ottobre 2022, oltre ad altre informazioni.

Ovviamente non possiamo prenderla come un'informazione ufficiale, visto che non c'è alcun annuncio al riguardo da parte di 2K e Gearbox Software, ma sembra proprio che manchi ormai soltanto quello.

New Tales from the Borderlands, i packshot

Non sappiamo ancora di cosa si tratti di preciso, ma sembra essere il nuovo capitolo della serie di cui si rumoreggia ormai da tempo.

La sinossi ufficiale riferisce:

Rivoltati contro i signori di una corporazione senza scrupoli in questa avventura a base narrativa! All'interno della metropoli di Promethea, costantemente dilaniata dai conflitti, vi trovarete a controllare Anu, Octavio e Fran nel peggior giorno della loro vita. Aiuta questi tre irresistibili perdenti mentre provano a cambiare il mondo (e forse anche a salvarlo)!

Affrontate un'invasione planetaria, terribili mostri e capitalisti dal cuore di ghiaccio in questa avventura cinematografica dove potete decidere come portare avanti gli eventi! Fate la conoscenza di un incredibile cast pieno di loschi figuri, bot assassini e armi parlanti in questa corsa verso il vertice!

È tempo di combattere contro l'avidità e gli sfruttamenti delle corporazioni. È tempo di dedicarsi al Mayhem come business principale."

Nella storia di New Tales from the Borderlands abbiamo dunque a che fare con nuovi personaggi, ovvero lo scienziato altruista Anu, il fratello di strada ambizioso, Octavio, e l'aggressivo Fran, tutti intenti a prendere parte a un'incredibile avventura che cambierà le loro vite.

A questo punto attendiamo una presentazione ufficiale da parte di 2K Games, ma possiamo dare per certa l'esistenza di New Tales from the Borderlands e la sua prossima uscita.