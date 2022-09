Xbox Game Pass: Assassin's Creed Odyssey tra i giochi di settembre 2022, suggerisce The Snitch

A quanto pare tra i nuovi giochi che arricchiranno il catalogo di Xbox Game Pass a settembre 2022 ci sarà anche Assassin's Creed Odyssey. L'indiscrezione arriva da The Snitch, un noto insider videoludico che finora ha azzeccato praticamente ogni previsione.

La soffiata è stata condivisa dalla gola profonda sul suo server Discord come al solito tramite un piccolo rebus da risolvere, in questo caso rappresentato da cinque emoji. Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, da sinistra verso destra troviamo un'immagine di Phil Spencer, la bandiera della Grecia, un coltello, un ninja e un'aquila.

L'indizio di The Snitch condiviso su Discord

Insomma, non serve scervellarsi troppo per arrivare alla conclusione che il leaker sta suggerendo l'arrivo di Assassin's Creed Odyssey su Xbox Game Pass, probabilmente durante il mese di settembre.

In ogni caso, per quanto The Snitch sia considerato una fonte molto affidabile, vi suggeriamo di prendere questa indiscrezione con le molle, in attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft sui nuovi giochi per Xbox Game Pass della prima metà di settembre 2022, che dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana.

Nel frattempo sono già 9 i giochi confermati in arrivo questo mese su Game Pass e 7 per ottobre 2022.