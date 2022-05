Xbox Game Pass: Ubisoft+ Classics potrebbe essere aggiunto al servizio, per un insider

Stando all'insider Green Ninja, i titoli di Ubisoft+ Classics potrebbero presto essere aggiunti all'Xbox Game Pass. L'annuncio dovrebbe arrivare durante lo showcase di Xbox e Bethesda del 12 giugno 2022.

Green Ninja è noto per le sue indiscrezioni relative al mondo di Xbox, quindi viene considerato attendibile sull'argomento.

Lo stesso ha anche riportato che durante lo stesso evento Microsoft potrebbe annunciare un piano famiglia per l'Xbox Game Pass, di cui però non ha svelato alcun dettaglio. Infine ha parlato di uno dei giochi che saranno mostrati durante l'evento: Contraband, raccontato come un open world cooperativo ambientato in Malesia, in cui i giocatori vestiranno i panni di criminali.

I titoli di Ubisoft+ Classics saranno aggiunti all'Xbox Game Pass?

Naturalmente è giusto specificare che si tratta di informazioni trafugate e che quindi vanno prese con le dovute cautele. Del resto l'evento di giugno è il momento in cui saranno fatto gli annunci più rilevanti dell'anno del mondo Xbox, quindi è naturale che anche l'Xbox Game Pass trovi spazio con qualche grossa novità.

La speranza è che venga annunciato qualcosa in uscita a fine 2022, per compensare i rinvii di Starfield e Redfall, due dei titoli più attesi dell'anno dall'utenza Xbox e non solo.

I titoli di Ubisoft+ Classics sono già stati annunciati per il nuovo PlayStation Plus.