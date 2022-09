Steam: iniziato il Festival delle Mazzate, per gli appassionati di picchiaduro

Steam ha avviato il Festival delle mazzate (si chiama proprio così), con sconti e iniziative legate ai picchiaduro e ai giochi di combattimento in generale, con alcune specifiche. La simpatica iniziativa è partita oggi 19 settembre e terminerà il 26 settembre 2022.

Valve ha pubblicato anche un simpatico trailer per presentarlo:

Nel caso foste confusi, c'è anche la spiegazione ufficiale dei giochi che sono stati inclusi nel festival:

Nel Festival delle mazzate troverete tutti i generi di giochi che includono combattimenti, che in genere comportano l'uso di armi corpo a corpo (spade, coltelli ecc.). Queste non saranno necessariamente le UNICHE armi, in quanto molti giochi includeranno altre forme di combattimento (come sparare) come modalità secondaria di gioco.

I giochi che troverete nel Festival delle mazzate di Steam, sulla base della definizione di cui sopra, includono:

Hack & slash

Combattimenti spettacolari

Giochi con personaggi d'azione

Musou

Iniziamo con gli Hack & slash, un sottogenere dei picchiaduro. Si tratta di giochi d'azione che enfatizzano il combattimento con armi corpo a corpo.

Ci fermiamo qui per un attimo, perché abbiamo la sensazione che alcuni di voi avranno letto quella frase e pensato: Ecco qua! I picchiaduro sono validi per un evento come il Festival delle mazzate di Steam, no?

Non vi sbagliate, promesso! Ma i picchiaduro rappresentano un genere ancora più ampio, che include i combattimenti corpo a corpo a mani nude, mentre noi volevamo concentrarci un po' di più su titoli basati sulle armi. Ecco perché troverete gli Hack & slash insieme ad alcuni sottogeneri elencati qui sopra.

A proposito, torniamo all'elenco puntato: Combattimenti spettacolari. Con questi intendiamo i giochi in terza persona dove i combattimenti prediligono uno stile visivamente più impressionante piuttosto che un feeling realistico.

Anche i giochi con Personaggi d'azione sono un sottogenere degli Hack & slash, incentrati più sulla storia e il viaggio del personaggio nel contesto dei combattimenti.

Infine, i giochi Musou. Si tratta di giochi dove si affrontano moltissimi avversari. Ma davvero UNA MAREA, escono anche dalle pareti! Il nome del genere deriva dai giochi realizzati dallo sviluppatore giapponese Omega Force, che ha creato una serie di giochi di questo tipo, in genere con "Warrior" da qualche parte nei titoli. Nonostante queste siano le origini, Musou ha assunto nel tempo un significato più ampio, tanto da rappresentare ormai un sottogenere degli Hack & slash.

Alcune delle caratteristiche che si trovano di frequente nei giochi del Festival delle mazzate includono:

Elementi GDR

Gioco in terza persona

Combattimenti veloci

Tracciamento delle combo nei combattimenti o rappresentazione visiva dei danni

Sistema di punteggi/classifica

Personalizzazione delle mosse/delle armi del personaggio

Per usufruire delle offerte, partite dalla pagina principale del Festival delle mazzate... e comprate uno scudo!