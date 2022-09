Wo Long: Fallen Dynasty su Xbox Game Pass dal day one, ecco perché

Wo Long: Fallen Dynasty approderà nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one, e nel corso di un'intervista gli sviluppatori di Team Ninja hanno spiegato i motivi di questa scelta.

Disponibile con una demo a tempo limitato su PS5 e Xbox Series X|S, Wo Long: Fallen Dynasty offre un'esperienza in stile soulslike che vanta molti tratti in comune con Nioh, e ciò non ha potuto che entusiasmare i tantissimi fan della serie e di questo specifico filone.

"È la prima volta che portiamo uno dei nostri giochi su Xbox Game Pass dal day one", ha detto Fumihiko Yasuda, producer di Wo Long: Fallen Dynasty nonché game director di Nioh 2.

"Stiamo realizzando un titolo davvero difficile e non siamo sicuri che tutti comprenderanno il nostro ragionamento, ma renderlo disponibile su Game Pass dal day one consentirà a molti utenti che non l'avrebbero giocato di provarlo, così da far crescere il nostro pubblico internazionale."

"Dunque sì, è la prima volta che noi di Koei Tecmo Games e Team Ninja ci cimentiamo con un'operazione del genere, ed è una cosa per cui siamo tutti davvero entusiasti."

"Crediamo inoltre che sarà un fattore positivo anche per il multiplayer, visto che ci saranno più persone che giocano e si potrà dunque contare sull'aiuto di tanti utenti che si uniranno al vostro party per affrontare insieme i boss."