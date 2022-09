Marvel's Spider-Man: mod aggiunge la prima persona, ma è da mal di mare

Un modder ha pubblicato una mod per aggiungere la visuale in prima persona alla versione PC Di Marvel's Spider-Man, ma il risultato è decisamente da mal di mare, per quanto interessante. Per rendervene conto, guardate il video sottostante:

La mod si chiama "Spider-Man PC First Person Mod Web Swinging" ed è stata creata da jedijosh920, famoso autore di mod per GTA V e Red Dead Redemption 2.

Come potete vedere, giocare a Marvel's Spider-Man in prima persona è abbastanza problematico, vista la velocità dei movimenti, tanto che può risultare problematico per lo stomaco farlo. Il che ci fa provare tanta ammirazione per Peter Parker e tutti gli altri Spider-Man sulla piazza, che riescono a dondolarsi tra i palazzi lanciando ragnatele invece che vomito. In fondo sono supereroi...

Comunque sia, vi ricordiamo he Marvel's Spider-Man è disponibile per PC, PS4 e PS5. Presto i giocatori PC potranno giocare anche a Marvel's Spider-Man Miles Morales, già disponibile per PS4 e PS5.