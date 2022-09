Dragon Ball: The Breakers, l'open beta parte questa settimana

Bandai Namco ricorda che l'open beta di Dragon Ball: The Breakers avverrà questa settimana, prevista dal 21 al 25 settembre 2022, dunque con inizio fissato per domani e termine domenica, disponibile su tutte le piattaforme di uscita.

Dragon Ball: The Breakers sarà dunque provabile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch praticamente da tutti, dunque anche coloro che non hanno avuto modo di prendere parte alla beta a numero chiuso potranno tranquillamente entrare in questa versione pubblica.



Il gioco in questione, nel caso non l'abbiate seguito, è un multiplayer asimmetrico sullo stile di diversi action affermatisi in questi anni, come Friday the 13th: The Game o Dead by Daylight. In questo caso, 7 giocatori interpretano il ruolo dei Sopravvissuti, mentre un altro controlla il Raider.

I sette sopravvissuti devono attivare e utilizzare una Super Time Machine per poter tornare a casa, mentre il Raider fa il ruolo del villain, intento a cercare di fermarli ed eliminarli prima che possano fuggire. Tra i Raider sono stati presentati già Majin Buu, Cell e Freezer.

I Sopravvissuti devono cercare di collaborare come in un multiplayer cooperativo, facendo in modo di aiutarsi a vicenda per sfuggire al Raider o cercare di combatterlo in qualche modo. La data di uscita di Dragon Ball: The Breakers è fissata per il 14 ottobre 2022, di recente abbiamo visto un trailer con Majin Bu e il Contadino dal TGS 2022.