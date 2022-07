Dragon Ball: The Breakers, trailer svela la data di uscita, dettagli sulla beta ed edizioni limitate

Bandai Namco oggi ha svelato che la data di uscita di Dragon Ball: The Breakers, che sarà disponibile dal 14 ottobre 2022 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, nonché per PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra, nonché i dettagli sulle edizioni limitate e la prossima closed beta.

I preorder delle versioni retail di Dragon Ball: The Breakers sono aperti da ora presso i rivenditori selezionati, mentre quelle digitali saranno disponibili nel prossimo futuro. Il gioco sarà venduto in tre edizioni differenti, di cui riportiamo i dettagli di seguito:

La Standard Edition , che sarà disponibile solo in formato digitale, includerà il gioco. Prenotando questa versione si potrà sbloccare una "Android 18 Transphere" con l'abilità "Wall Kick", nonché l'accessorio "Scouter (Blue)".

, che sarà disponibile solo in formato digitale, includerà il gioco. Prenotando questa versione si potrà sbloccare una "Android 18 Transphere" con l'abilità "Wall Kick", nonché l'accessorio "Scouter (Blue)". La Special Edition , che sarà disponibile sia in formato digitale che retail, e includerà il gioco completo e lo Special Edition Pack, contenente un costume personalizzabile, la posa per la vittoria "Two-Handed Good" e la skin per il veicolo "Dragon (Yellow)". Prenotando questa edizione sarà possibile sbloccare anche i contenuti "Android 18 Transphere" e l'accessorio "Scouter (Blue)".

, che sarà disponibile sia in formato digitale che retail, e includerà il gioco completo e lo Special Edition Pack, contenente un costume personalizzabile, la posa per la vittoria "Two-Handed Good" e la skin per il veicolo "Dragon (Yellow)". Prenotando questa edizione sarà possibile sbloccare anche i contenuti "Android 18 Transphere" e l'accessorio "Scouter (Blue)". La Limited Edition, che sarà disponibile in esclusiva nel Bandai Namco Store. Oltre ai contenuti della Special Edition, la Limited Edition avrà una Steelbook, 3 adesivi del Razziatore e una figurine di Cell (Larva), nonché l'accessorio di gioco "Potara (Green)", un bonus esclusivo a tempo del Bandai Namco Store.

Il 6 e il 7 agosto si svolgerà un nuovo Closed Network Test di Dragon Ball: The Breakers su tutte le piattaforme a cui potrete registrarvi da questo indirizzo. Durante la closed beta sarà possibile giocare con Cell e Freezer nei panni del Razziatore. I Sopravvisuti disponibili saranno invece il proprio avatar oppure la skin Sopravvissuto Oolong e la skin Sopravvissuta Bulma. Ecco date e orari delle fasi del CNT:

Sabato, 6 agosto, dalle 4:00 alle 8:00 CEST

Sabato, 6 agosto, dalle 14:00 alle 18:00 CEST

Sabato, 6 agosto, dalle 20:00 alle 00:00 CEST

Domenica, 7 agosto, dalle 4:00 alle 8:00 CEST

Successivamente, sarà organizzata anche una sessione Open Beta per tutti i giocatori, di cui presto verranno svelati ulteriori dettagli.

"Ambientato nell'universo di Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball: The Breakers vedrà una squadra di sette Sopravvissuti impegnata a fuggire da un Razziatore. Il Razziatore, uno dei principali antagonisti del franchise, dovrà sfruttare il suo potere schiacciante e le sue evoluzioni sempre più potenti per dare la caccia ai Sopravvissuti e sconfiggerli", recita la descrizione ufficiale.

"I Sopravvissuti sono semplici cittadini che sono stati catturati da una "Frattura temporale", restando intrappolati in un luogo dove spazio e tempo sono ormai nel caos. L'obiettivo principale dei Sopravvissuti è fuggire dalla Frattura temporale usando vari accessori, di cui i più preziosi sono le Trasfere, che contengono le anime di alcuni guerrieri e conferiscono abilità e poteri speciali a chi le usa."

"In questo scenario pericoloso condiviso con il Razziatore, i Sopravvissuti devono utilizzare la Super Macchina del Tempo per fuggire dalla Frattura temporale prima che il nemico diventi inarrestabile."