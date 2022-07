Blind Fate: Edo no Yami, trailer del gameplay per la Gamescom 2022

Blind Fate: Edo no Yami è stato mostrato con un nuovo, spettacolare trailer del gameplay, realizzato da Troglobytes Games in occasione della Gamescom 2022.

Come ricorderete, alcuni mesi fa abbiamo provato Blind Fate: Edo no Yami, trovando il progetto del team italiano davvero solido e interessante: un action bidimensionale caratterizzato da una lore affascinante e da alcune originali peculiarità.

Protagonista del gioco è infatti un guerriero cibernetico privo della vista ma in grado di percepire la forma e i movimenti dei suoi nemici attraverso il tocco della spada, dando vita a duelli impegnativi e di grande spessore.

In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, Blind Fate: Edo no Yami non ha ancora una data di lancio: la speranza è che la Gamescom sia l'occasione giusta per un annuncio in tal senso.