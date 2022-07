Epic Games Store: giochi gratis del 21 luglio 2022 disponibili, link per il download

Su Epic Games Store da ora sono disponibili i giochi gratis di giovedì 21 luglio 2022. Questa settimana potrete scaricare gratuitamente Tannenberg e Shop Titans, quest'ultimo corredato di un bonus speciale a tempo limitato.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 21 luglio 2022 dalle loro pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Tannenberg e da qui quella di Shop Titans.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 28 luglio 2022, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Tannenberg è uno sparatutto in prima persona ambientato nella Prima Guerra Mondiale, che propone battaglie multiplayer su larga scala che coinvolgono fino a 64 giocatori. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Tannenberg.

"Con Tannenberg puoi vivere le massicce battaglie del fronte orientale della prima guerra mondiale con 64 giocatori che combattono per il controllo dei settori principali del campo di battaglia, ognuno con un proprio vantaggio strategico. La guerra tra l'impero russo, la Germania e i loro altri alleati offre una nuova esperienza per i giocatori degli sparatutto in prima persona e gli appassionati di storia", recita la descrizione ufficiale.

"Ci sono sette plotoni, oltre 50 armi, otto grandi mappe che danno ai giocatori libertà tattica e una modalità di gioco con 64 giocatori con totale supporto per bot IA, così puoi vivere epiche battaglie in ogni momento!"

Shop Titans invece è un gestionale con elementi da gioco di ruolo in cui vestiremo i panni di un negoziante in un mondo fantasy. Nonostante venga menzionato nella sezione dei giochi gratis disponibili si tratta di un free-to-play.

In compenso, fino al 28 luglio 2022 potrete riscattare nel gioco un ricco pacchetto omaggio dal valore di 100 dollari, che include:

Progetto: Veglia del campione

Progetto: Tanto dell'assassino

Progetto: piccone smantellatore

Progetto: bottiglia spumeggiante

Decorazione: Vessillo del valoroso

Decorazione: Tempio Oni

Decorazione: pignatta del lama

Personalizzazione negoziante: Il buon vecchio piccone

50 Monete di Argon

50 Gettone antico

3 Chiavi melmose

3 Forziere melmoso

200 ali membranose (materiale di produzione)

200 cristalli lunari (materiale di produzione)

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 21 luglio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.