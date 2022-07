GTA Online: The Criminal Enterprises, trailer e data di uscita del nuovo ricco aggiornamento

Rockstar Games ha annunciato The Criminal Enterprises, un nuovo corposo aggiornamento di GTA Online che sarà disponibile per PC e console a partire dal 26 luglio. L'annuncio è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale dell'update, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Come apprendiamo dal comunicato ufficiale, The Criminal Enterprises introdurrà nuove missioni ed espanderà le prospettive di business delle carriere criminali, nonché nuove Contact Mission dove i giocatori vestiranno i panni di un'agente dell'IAA.

Non mancheranno poi dei miglioramenti a tutto tondo per l'esperienza di gioco sulla base dei feedback della community di GTA Online, nonché nuove vetture, modalità, oggetti da collezionare ed eventi speciali in programma per tutta l'estate.

"L'economia del sud di San Andreas è in crisi. I prezzi del gas hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi decenni, le catene di approvvigionamento sono in subbuglio e, per finire, una feroce ondata di caldo sta attanagliando lo stato", recita la descrizione ufficiale di GTA Online: The Criminal Enterprises, che dipinge uno scenario fin troppo simile a quello reale.

"Dirigenti, Bikers, proprietari di Nightclub e Gunrunner stanno sfruttando al meglio le condizioni caotiche. Nel frattempo, l'improvviso picco dei prezzi delle pompe di benzina ha attirato l'attenzione dell'IAA, che sospetta che la famiglia petrolchimica corrotta Duggan stia truccando il sistema a proprio favore e avranno bisogno che tu li aiuti a mettere insieme i pezzi."