Shawn Layden, l'ex CEO di PlayStation, entra in Tencent Games come consulente

L'ex CEO di Sony PlayStation Shawn Layden, che è stato particolarmente apprezzato come presidente della divisione americana di Sony Interactive Entertainment, ha deciso di rientrare ufficialmente nel business videoludico come consulente strategico di Tencent Games.

"Sono felice di poter annunciare che sono entrato in Tencent Games come consulente strategico", ha riferito Layden su LinkedIn, riportando l'aggiornamento sul proprio curriculum di lavoro. "In questo nuovo ruolo, spero di poter aiutare, assistere e supportare il team di Tencent mentre approfondisce le sue attività e gli impegni all'interno dell'industria a cui ho dedicato la maggior parte della mia carriera".

Si tratta indubbiamente di un acquisto di grande rilievo per Tencent, considerando il ruolo prominente che Layden ha coperto all'interno di Sony proprio negli anni gloriosi di PS4, di cui è stato uno dei responsabili diretti, lasciando poi Sony Interactive Entertainment nel 2019.

"Ci troviamo in un momento epocale nel mondo dell'intrattenimento interattivo e del gaming. Ci sono molte strade possibili di fronte, ma solo alcune si presentano costruttive, inclusive, arricchenti e in grado di fornire ispirazione ed essere sostenibili. Sono emozionato di poter continuare il viaggio di scoperta e ringrazio Tencent per l'opportunità".

Questa mossa è anche emblematica dell'ambizione di Tencent a mantenere il proprio ruolo di attore primario nell'industria videoludica e incrementare la posizione di rilievo, rimarcata anche dalle numerose acquisizioni e investimenti recenti. Tra questi, ricordiamo quello in FromSoftware e quello in Ubisoft, proprio di questi giorni.