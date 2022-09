Krafton: trailer per il nuovo gioco basato sul romanzo The Bird that Drinks Tears

Da Kratfon, publisher di PUBG e The Callisto Protocol arriva una sorta di concept trailer per un gioco non ancora annunciato ma che è ispirato al romanzo coreano The Bird that Drinks Tears, che si presenta dunque con un video dal tono fortemente cinematografico e che non lascia capire bene di cosa si tratti, in termini videoludici.

The Nhaga Eater, questo il nome del trailer in questione, viene identificato come un "Visual concept trailer", dunque è da prendere soprattutto come un riferimento alle atmosfere, alle ambientazioni e al tono generale che Krafton vuole per questo nuovo titolo. In ogni caso, siamo chiaramente di fronte a qualcosa di molto diverso rispetto a PUBG, titolo principale della holding coreana, ma anche rispetto a The Callisto Protocol.

Tutto questo dimostra la volontà, da parte della compagnia, di spaziare tra generi e tematiche diverse, in questo caso andando a pescare da una fonte d'ispirazione molto interessante e inusuale. The Bird That Drinks Tears è infatti un romanzo fantasy di Lee Yeongdo, che mette in scena una storia all'interno di una strana ambientazione eclettica formata da elementi del fantasy occidentale fuso a tradizioni coreane.

Si tratta di una sorta di saga mitologica che mette insieme creature tipiche del fantasy classico con personaggi e caratteristiche orientali, collegandosi al folklore e alle leggende coreane. Non è chiaro come tutto questo si trasponga in videogioco, ma la fonte d'ispirazione è indubbiamente molto interessante.