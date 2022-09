I giochi Ubisoft per Google Stadia potranno essere trasferiti su PC

I giochi Ubisoft acquistati dagli utenti per Google Stadia potranno essere trasferiti su PC utilizzando la piattaforma Ubisoft Connect: lo ha annunciato la casa francese, promettendo maggiori dettagli più avanti.

Come saprete, nella giornata di ieri è stata ufficializzata la chiusura di Google Stadia e diversi publisher hanno messo in atto una campagna di rimborsi, visto che a partire dal 18 gennaio 2023 non sarà più possibile accedere agli acquisti effettuati.

Non è chiaro se la strategia di Ubisoft sia mirata a evitare appunto i rimborsi o se verrà attuata parallelamente a tale opzione, ma di certo si tratta di una buona notizia per gli utenti Stadia che possiedono anche un PC da gaming.

"Sebbene Stadia verrà spento il 18 gennaio 2023, siamo felici di annunciare di star lavorando perché possiate trasferire i vostri giochi su PC tramite Ubisoft Connect", si legge nel post. "Condivideremo ulteriori dettagli e discuteremo dei risvolti per Ubisoft+ più avanti."