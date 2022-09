FIFA 23, il trailer di lancio con Mbappè e altri giocatori famosi è uno spettacolo

FIFA 23 è disponibile da oggi e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio, che in questo caso unisce sequenze live action e gameplay mostrandoci anche Mbappé e altri giocatori famosi, come ormai da tradizione per la serie.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, FIFA 23 è l'ultimo episodio del franchise Electronic Arts con questo nome: come saprete, dal prossimo anno il gioco si chiamerà EA Sports FC.

"Scopri le novità di FIFA 23, con la tecnologia HyperMotion2, le squadre di club femminili, la FIFA World Cup maschile e femminile, le funzionalità cross-play e molto altro ancora", recita la sinossi del video.

Nella nostra recensione di FIFA 23 abbiamo parlato dei miglioramenti tecnici apportati all'esperienza e degli aspetti consolidati nel tempo, ma anche di una certa mancanza di novità sostanziali: per quelle se ne parlerà nel 2023.