FIFA 23, voti ottimi per l'ultimo episodio della serie calcistica

FIFA 23 è stato accolto con ottimi voti da parte della stampa internazionale, che ha salutato nella maniera migliore possibile l'ultimo episodio della serie calcistica di Electronic Arts prima del cambio di nome.

Multiplayer.it - 7,8

GamersRD - 9,4

MGG - 8,5

TrueGaming - 8,5

Guardian - 8

GamesRadar+ - 8

Telegraph - 8

Hardcore Gamer - 8

Dexerto - 8

VGC - 8

GameStar - 7,8

Gfinity - 7

TheGamer - 7

Nella nostra recensione di FIFA 23 abbiamo accolto positivamente i miglioramenti apportati al gameplay, la solidità della modalità FUT, l'ottimo comparto tecnico e la ricca struttura di gioco, pur criticando una sostanziale mancanza di novità concrete.

È tuttavia chiaro che in questo momento Electronic Arts è impegnata nella realizzazione del prossimo episodio, il primo con il nome di EA Sports FC, e non aveva motivi validi per rivoluzionare il franchise.

A maggior ragione siamo dunque curiosi di capire in che maniera l'esperienza verrà migliorata e arricchita a partire dalla prossima edizione, quella che arriverà nei negozi più o meno fra un anno.