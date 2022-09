GTA 6 costerà più di due miliardi di dollari? Non è un buona notizia

GTA 6 sarà sicuramente un gioco particolare dal punto di vista produttivo. È il seguito di uno dei giochi più venduti di sempre, nonché, con GTA Online, uno dei live service di maggior successo attualmente sul mercato. Quando uscirà sarà un evento da caviale e champagne, che attirerà l'attenzione delle masse urlanti, quindi è normale che un editore come Take-Two ci stia investendo sopra cifre enormi, cercando di renderlo impeccabile. In fondo ha prospettive d'incasso faraoniche. Detto questo il fatto che un singolo gioco possa arrivare a costare due miliardi di dollari, come suggerito dall'hacker di Rockstar Games, può rivelarsi un danno per l'intera industria e per la percezione che molti videogiocatori hanno dei videogiochi stessi, già enormemente distorta.

Il problema di fondo è che probabilmente il nuovo gioco di Rockstar Games arriverà a dettare degli standard che saranno semplicemente irraggiungibili, perché non legati tanto alla capacità degli sviluppatori, ma soprattutto al prezzo pagato per poter avere le tecnologie top, quelle più costose. Il rischio è che da GTA 6 non si torni più indietro e che le aspettative del pubblico ne vengano alterate al punto da diventare ancora più irrealistiche di quanto non siano già.

GTA 6 farà salire gli standard, esasperando ancora di più le aspettative del pubblico?

Per accorgersene basta vedere com'è stato accolto il recente Saints Row. Il problema non è tanto che non sia piaciuto (legittimo), quanto che molti ne abbiano parlato come di una produzione piccola, non tripla A. Eppure, il dato che per arrivare al pareggio debba vendere due milioni di copie, cui vanno sommati i soldi incassati per l'esclusiva PC sull'Epic Games Store, dovrebbe far capire quanto sia costato produrlo. Quale produzione doppia A potrebbe permettersi un simile rischio? Nonostante ciò, l'accoglienza è stata quella riservata a un prodotto budget, perché molti non sono stati in grado di riconoscere certi valori produttivi, pure presenti.

Non che i valori produttivi determinino la qualità di un gioco. Sono però importanti per quel che concerne il modo con cui una larga fetta dei videogiocatori guarda ai videogiochi stessi, tanto che, per fare un altro esempio, c'è ancora chi non ha digerito il lato grafico di Elden Ring, nonostante i riconoscimenti, le vendite e l'apprezzamento generale. Per alcuni è come se fosse una ferita che non si vuole rimarginare, una specie di offesa personale. Purtroppo il timore è che una produzione da due miliardi di dollari non farà che esasperare ulteriormente la situazione, che non ha alcun bisogno di esserlo.