Saints Row deve vendere 2 milioni di copie per recuperare i costi e pare potercela fare

Per andare in pareggio, Saints Row deve vendere almeno due milioni di copie, risultato che sembra alla portata del gioco, nonostante le recensioni della critica non siano state proprio entusiaste del gioco. Questo è quanto emerso da un documento finanziario di Embracer Group, che parla delle prospettive finanziarie del titolo di Volition.

Stando a quanto leggibile nel testo, Saints Rows sembra andare bene dal punto di vista finanziario e continua a produrre buoni ricavi su Xbox e PlayStation: "A più di una settimana dal lancio, è ancora nella top 1-3 dei ricavi su Xbox e PlayStation, risultato che va oltre le nostre aspettative, date le recensioni. Abbiamo stimato che debba vendere circa due milioni di copie in questo anno fiscale per andare in pareggio."

Come mai questo risultato? Come ammesso da Embracer stessa, le condizioni di mercato sono particolarmente favorevoli al gioco, che non solo ha avuto un buon marketing, ma ha anche pochi concorrenti intorno. Insomma, il lancio in un periodo decisamente morto di uscite è andato a suo vantaggio. Inoltre parliamo comunque di un franchise forte, cui i giocatori sono affezionati. Quindi il pareggio non dovrebbe essere un miraggio.

Inoltre, Embracer si aspetta che il gioco venda molto di più di quanto fatto da Tiny Tina's Wonderlands nei suoi primi tre mesi, in cui ha prodotto 125 milioni di dollari di ricavi e che incassi 100 milioni di corone svedesi (9404416,18 di euro al cambio attuale) su PC, dove è un'esclusiva dell'Epic Games Store.