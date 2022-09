Disney & Marvel Games Showcase 2022 è oggi: durata dell'evento scoperta in anticipo

Secondo quanto indicato da PlayStation Game Size, Disney & Marvel Games Showcase 2022 durerà 23 minuti e 22 secondi. Ricordiamo che l'evento andrà in onda oggi, 9 settembre 2022, alle 22:00, ora italiana.

PlayStation Game Size è un profilo Twitter che si occupa di riportare informazioni legate principalmente ai giochi PlayStation. Quanto indicato non è ufficiale, ma di norma il profilo è preciso e affidabile.

Ricordiamo che il Disney & Marvel Games Showcase 2022 proporrà una serie di contenuti prodotti da Disney & Pixar, Marvel, Lucasfilm e 20th Century. I giochi confermati per lo spettacolo sono Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns, LEGO Star Wars La saga degli Skywalker e il nuovo gioco Marvel in sviluppo presso Skydance New Media, più precisamente sviluppato dal team guidato da Amy Henning.

Secondo le voci, Henning starebbe lavorando a un titolo tra Ant-Man, Fantastici 4 o - per i rumor più recenti - Captain Marvel e Black Panther. Sappiamo però che Marvel è solita mettere in circolazione falsi rumor per depistare gli appassionati, come confermato, quindi è sempre più difficile capire qual è la verità. Per fortuna ci basta attendere poche ore per scoprire il tutto.

Vi ricordiamo che seguiremo l'evento in diretta sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a farci compagnia per commentare assieme le ultime novità a tema Disney e Marvel e non solo.