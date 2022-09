Offerte Amazon: SSD Samsung 980 Pro da 500 GB per PS5 e PC al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Samsung 980 PRO da 500 GB compatibile con PS5 e PC. Lo sconto segnalato è di 60€, ovvero del 40%. Il prezzo consigliato per questo SSD è 149.99€. In realtà, il prezzo massimo raggiunto negli ultimi mesi era 112€ circa. Il prezzo attuale, in ogni caso, è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD propone una velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s. È ufficialmente compatibile con PlayStation 5. L'interfaccia è NVMe (Pcle Gen 4.0 x 4) con un fattore di forma M.2. Le dimensioni sono ‎8.01 x 2.21 x 0.24 cm.

SSD Samsung 980 PRO da 500 GB

