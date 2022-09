Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, analizziamo il teaser trailer della nuova espansione

Prima di mostrare qualche anticipazione sulla nuova espansione, il Game Director Gabe Amatangelo ha parlato dei contenuti per Cyberpunk 2077 a tema Edgerunners - l'anime Netflix e Studio Trigger in uscita il 13 settembre - già disponibili nel gioco nonché di tutte le migliorie a cui stanno lavorando lui e il suo team, che saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti.

Novità e aggiornamenti in arrivo su Cyberpunk 2077

Il logo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Oltre ai contenuti dedicati alla nuova serie anime (che comprendono alcune nuove quest, dei vestiti e una skin per arma) Amatangelo ha parlato di una serie di migliorie tecniche in arrivo nel futuro di Cyberpunk. "A tutti i membri della community voglio dire che vi abbiamo ascoltato: è in arrivo un rifacimento completo della polizia e del combattimento veicolare" ha detto.

Finalmente i poliziotti non si teletrasporteranno più nel mezzo del deserto, anche se si commettono dei crimini che nessuno vede, e non inseguiranno più V a piedi, nonostante abbiano le auto a disposizione: erano certamente dei bug divertenti ma non mancheranno a nessuno. A livello di gameplay, invece, verranno rivisti e migliorati alcuni aspetti dell'albero delle abilità. Per quanto riguarda l'estetica, poi, il cyberware (tutti i potenziamenti al cuore dell'estetica di Cyberpunk) verrà rivisto per "farlo sentire davvero cyber nelle vostre mani".

Infine, per rimuovere molte limitazioni legate alle old gen, la patch 1.6 sarà l'ultimo grande aggiornamento per PlayStation 4 e Xbox One. Le patch future e la nuova espansione usciranno solo per PS5 e Series X|S oltre che per PC e Stadia. Il supporto tecnico, però, continuerà a esserci per rimuovere i bug e far funzionare tutto correttamente. Ricordiamo, inoltre, che l'aggiornamento alla versione PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077 è gratuito per tutti i possessori del gioco in formato PS4 e Xbox One.