Need for Speed Unbound: prime immagini mostrate da un negozio online

Le prime immagini di Need for Speed Unbound

Un negozio online asiatico, Neowing, ha mostrato quelle che sono le prime immagini di Need for Speed Unbound, il nuovo capitolo della nota serie di giochi di corse sviluppato da Criterion Studios (il logo della software house appare anche nelle immagini).

Al momento di scrivere questa notizia, la pagina è ancora attiva e riporta anche alcune informazioni interessanti, come la data di uscita: il 2 dicembre 2022. Possiamo inoltre leggere che ci sarà un DLC bonus per chi prenoterà Need for Speed Unbound.

C'è anche una descrizione ufficiale, che tradotta dal giapponese ci dice:

Batti il ​​tempo, supera in astuzia la polizia e gareggia nelle qualificazioni settimanali per l'ultima sfida di corse su strada di Lakeshore: The Grand. Riempi il tuo garage con macchine personalizzate messe a punto con precisione, indossa il tuo stile e i tuoi look esclusivi e illumina le strade con una colonna sonora che risuona da ogni angolo del mondo.

Il mondo è la tua tela:

dai vita ai graffiti in uno stile visivo completamente nuovo, fondendo l'ultima street art con le auto più realistiche nella storia di Need for Speed. Accedi a un nuovo toolkit pieno di effetti visivi ed effetti sonori energici, tra cui Burst Nitrous, un nuovo elemento boost per una velocità vertiginosa.

Mostra tutto il tuo potenziale ed esprimi te stesso:

vai ai meetup e mostra il tuo stile con molti articoli, tra cui attrezzatura in edizione limitata, dell'ultima moda del mondo. Quindi aggiungi gli ultimi ritocchi allo stile della tua auto, trasformandola con involucri unici e oggetti ritagliati da abbinare alla tua leggendaria auto personalizzata, e prendi il comando nelle gare e metti la tua posa vincente al di sopra della concorrenza.

Trova la tua libertà con il flusso:

una colonna sonora con artisti pionieri della scena HIPHOP moderna, tra cui A$AP Rocky e AWGE, presenta brani creativi che trascendono i confini del genere. La musica originale è stata prodotta dal produttore francese Brodinsky. Le canzoni, che sono strettamente legate a varie espressioni HIPHOP di tutto il mondo, incarnano la stessa cultura underground, che si può dire sia il cuore di Lake Shore.

Considerando che il reveal ufficiale del nuovo episodio ha una data, ossia domani 6 ottobre 2022 alle 17:00, diciamo che ci troviamo di fronte a un anticipo di 24 ore, dovuto probabilmente a un errore.