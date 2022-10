Classifica UK: FIFA 23 supera Splatoon 3 e conquista la vetta

Con qualche giorno di ritardo rispetto al solito, GfK e GamesIndustry hanno pubblicato la classifica di vendite del mercato retail del Regno Unito. Come prevedibile FIFA 23 si aggiudica il primo posto nella settimana di debutto, con Splatoon 3 che scivola al secondo posto.

Di seguito la Top 10 UK:

FIFA 23 Splatoon 3 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Horizon Forbidden West Minecraft GTA 5 Animal Crossing: New Horizons Leggende Pokémon Arceus

FIFA 23

Stando ai dati condivisi da GfK, nella settimana di debutto FIFA 23 ha venduto l'1,6% di copie fisiche in più rispetto al precedente capitolo. Potrebbe sembrare solo un piccolo incremento ma in realtà è un risultato più che positivo considerando che sempre più giocatori preferiscono il digital delivery.

Il 41% delle copie di FIFA 23 è stato venduto su PS5, probabilmente grazie anche ai bundle della console che includono il gioco, e il 30% su PS4. Segue la versione Xbox One con il 17% e quelle Xbox Series X|S e Nintendo Switch entrambe al 6%.

Le altre new entry della settimane fuori dalla top 10 ma degne di nota sono Valkyrie Elysium al dodicesimo posto e The Legend of Heroes: Trails from Zero.

Come detto in apertura Splatoon 3 è sceso in seconda posizione, ma continua a macinare ottimi numeri, con le vendite delle copie retail che sono calate solo del 14% rispetto la scorsa settimana. Per il resto nella classifica sono presenti i soliti nomi noti, come Mario Kart 8 Deluxe, GTA 5 e Animal Crossing: New Horizons.