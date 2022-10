Monster Hunter Rise: Sunbreak, svelato il periodo di uscita del terzo aggiornamento gratuito

Capcom ha svelato il periodo di uscita del terzo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise: Sunbreak. Precedentemente previsto per un generico "inverno 2022", il nuovo update sarà disponibile a fine novembre 2022.

Stando alla roadmap presente sul sito ufficiale di Monster Hunter Rise: Sunbreak e che potrete visualizzare nell'immagine qui sotto, l'aggiornamento introdurrà nuove "Varianti di mostro" e "Mostri potenziati". Possiamo dunque aspettarci un ampliamento del roster delle creature cacciabili simile a quello del precedente update. Capcom ha inoltre in programma altri aggiornamenti gratuiti nel corso del 2023, i cui i dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.

Monster Hunter Rise: Sunbreak, la roadmap aggiornata

A tal proposito vi ricordiamo che dalla scorsa settimana è disponibile il secondo aggiornamento gratuito che ha introdotto le varianti Mizutsune Viola, Espinas ardente e Chameleos Risorto, nonché nuovi mostri potenziati dai Qurio, gli stili arma e altre novità.

Rimanendo in tema di hunting game, oggi EA e Koei Tecmo hanno pubblicato un video gameplay di Wild Hearts, il nuovo action di Omega Force in arrivo a febbraio su PC e console che ha più di un punto in comune con Monster Hunter.