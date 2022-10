God of War Ragnarok: al via il contest #FaceTheRagnarök con in palio premi esclusivi

In preparazione al lancio di God of War: Ragnarok, Sony ha annunciato sul PlayStation Blog l'iniziativa #FaceTheRagnarök che consiste in una serie di piccole sfide con in palio premi esclusivi, come la Jotnar Edition e un weekend per due a Stoccolma.

L'attività prevede tre sfide principali. Per iniziare gli utenti dovranno accedere al portale PlayStation Gamer Board a questo indirizzo, caricare una foto del proprio volto su cui disegnare l'iconico segno rosso di Kratos e scegliere tre parole chiave tra quelle a disposizione per descriversi. In palio ci sono la God of War Ragnarök Jotnar Edition e il controller wireless DualSense limited edition God of War Ragnarök.

La seconda quest richiede di iniziare una partita su God of War (2018) e scattare una foto nel gioco con la modalità fotografica del primo incontro con il nano Brok. In palio ci sono delle T Shirt e un cappellino a tema God of War: Ragnarok.

La terza e ultima fase consiste nel conquistare il trofeo "Ultimo Desiderio", arrivando ai titoli di coda del gioco. In palio c'è la Collector's Edition di God of War: Ragnarok.

God of War Ragnarok

Il premio finale invece consiste un weekend per due a Stoccolma e un ingresso al Viking Museum, alla scoperta dei miti e della cultura che hanno ispirato God of War. Non è necessario aver completato tutte le quest per partecipare all'estrazione, ma più ne accumulerete, più alte saranno le possibilità di essere estratti.

Completando ogni quest sbloccherete un segno rosso come quello di Kratos nella vostra area personale della pagina di PlayStation Gamer Board. Più segni rossi raccoglierete, più alte saranno le possibilità di vincere il premio finale. Trovate il regolamento completo del contest #FaceTheRagnarök a questo indirizzo.