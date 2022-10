Need for Speed, il reveal ufficiale del nuovo episodio ha una data

Electronic Arts ha annunciato la data del reveal ufficiale per il nuovo Need for Speed: potremo assistere alla presentazione del prossimo episodio della celebre serie racing giovedì 6 ottobre alle 17.00, ora italiana.

Diciamo pure che la notizia era nell'aria, visto che l'account ufficiale di Need for Speed ha suggerito che ci fossero novità in arrivo ed EA ha confermato, senza peraltro farsi attendere troppo, con l'annuncio che abbiamo appena riportato.

"Sii fra i primi a scoprire l'evoluzione di Need for Speed!", recita il post pubblicato sul profilo ufficiale della serie. "Vai veloce e fatti notare nel nuovo episodio sviluppato dai veterani del team Criterion."

Stando alle voci che girano ormai da alcune settimane, il nuovo Need for Speed adotterà un approccio diverso dal solito, per certi versi cartoonesco, pur senza rinunciare alla struttura open world che caratterizza il franchise praticamente da sempre.

Ad ogni modo, ormai manca poco e potremo scoprire come stanno davvero le cose. L'appuntamento con il reveal del prossimo episodio, come detto, è fissato a giovedì 6 ottobre, a partire dalle 17.00.