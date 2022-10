Need for Speed Unbound: l'account ufficiale suggerisce che ci sono novità in arrivo?

Come vi abbiamo riportato, secondo i rumor più credibili sarebbe in arrivo a breve termine un nuovo capitolo di Need for Speed, precisamente noto come Need for Speed Unbound. Ora, l'account Twitter ufficiale della serie sembra suggerire che ci sono novità in arrivo.

Come potete vedere poco sotto, il profilo Twitter di Need for Speed ha risposto con una emoji - precisamente un paio di occhi che guardano di traverso - a un utente che chiede se ci saranno novità riguardo alla saga questa settimana. Ovviamente l'emoji non è compromettente, ma il solo fatto che vi sia una reazione sott'intende che qualcosa bolle in pentola come indicato dai report.

A tutto questo si somma anche il tweet di Codemaster, team di Electronic Arts (ovvero l'editore di Need for Speed), esperto di giochi di guida. La compagnia scrive: "Annunciate Need for Sp... oh". Anche questo sottintende che un annuncio è in arrivo.

Ovviamente per il momento non si tratta di una conferma ufficiale. Un annuncio pare essere in arrivo, ma non è detto che il tutto avverrà a brevissimo termine. Anche ammesso che i piani di EA siano questi al momento, ci potrebbe essere un problema che costringe il team a rimandare la presentazione di Need for Speed Unbound.

Per ora possiamo solo attendere novità ufficiali. Diteci, siete interessati al gioco? L'uscita pare essere vicina, già il 2 dicembre 2022 per i report.