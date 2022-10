Twisted Metal: David Jaffe ha confermato che uno dei giochi del leak di Sony è il nuovo capitolo

Nel suo ultimo video, David Jaffe ha confermato che uno dei giochi dell'elenco contenente alcuni titoli degli studi first party di Sony in lavorazione, trafugato nelle scorse ore, è il nuovo Twisted Metal. Più precisamente, il gioco in questione sarebbe Redstar, sviluppato da Lucid Games, gli stessi di Destruction AllStars.

Jaffe non è sceso nei dettagli, limitandosi a dire che Lucid è un ottimo team di sviluppo, che ha svolto un grande lavoro con il suo titolo precedente, nonostante non sia stato un successo.

Di un nuovo Twisted Metal si è parlato più volte nel recente passato. Jaffe stesso è stato al centro di un polemica nata dal fatto di non essere stato nemmeno avvisato dell'avvio del progetto, atto che considerava una cortesia essendo lui il padre della serie. In realtà alcune voci volevano che il progetto fosse stato dirottato in Firesprite, una delle più recenti acquisizioni di Sony, ma il recente documento parla ancora di Lucid Games. Che ci sia in atto una collaborazione tra le due realtà?

Intanto che aspettiamo di saperne di più, vi ricordiamo che di Twisted Metal sarà presto lanciata una serie TV, di cui si dovrebbero essere già concluse le riprese.