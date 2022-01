Twisted Metal è ora in mano a Firesprite, il nuovo team first party di PlayStation, per un report

Lo studio Firesprite, recentemente acquisito da PlayStation, ha preso le redini del reboot di Twisted Metal (per ora non ancora annunciato ufficialmente) precedentemente in mano a Lucid Games (secondo i rumor) e ha assunto il director di Motorstorm, almeno questo è quanto indicato da VGC.

VGC ha già riferito all'inizio di questa settimana che lo studio di Destruction All Stars, Lucid, aveva interrotto lo sviluppo di un reboot di Twisted Metal. Il report è però stato ampliato e, secondo quanto indicato, la britannica Firesprite è lo sviluppatore ora a capo del progetto Twisted Metal.

VGC afferma di non sapere perché Sony abbia deciso di spostare lo sviluppo di Twisted Metal da Lucid a Firesprite, ma fa notare che i due team sono a malapena a 15 minuti di distanza l'uno dall'altro a Liverpool (Regno Unito). Inoltre, pare che parte dello staff di Lucid si stia spostando presso Firesprite, quindi la vicinanza sarebbe d'aiuto.

Destruction AllStars

In particolar modo, Matt Southern - director di vari Motorstorm e originale creatore di DriveClub - ha abbandonato il proprio ruolo di game director presso Lucid e si è spostato, con lo stesso ruolo, presso Firesprite. Non è chiaro se Southern stia però lavorando a questo nuovo gioco o a uno dei vari altri progetti di Firesprite, come il recentemente annunciato Horizon Call of the Mountain.

Come sempre, ricordiamo che quanto indicato è sì frutto di un report di una fonte nota, ma va sempre classificato come un rumor. Potrebbero esserci delle imprecisioni in quanto indicato da VGC, che ovviamente non ha svelato le proprie fonti.