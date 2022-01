Monster Hunter Rise da ora è disponibile su PC

Da ora è disponibile su Steam la versione PC di Monster Hunter Rise, il celebre hunting game di Capcom che ha già conquistato milioni di giocatori su Nintendo Switch.

Come potrete leggere anche nella nostra recensione di Monster Hunter Rise per PC, questa versione offre nuove funzionalità tra cui supporto per la risoluzione 4K, opzioni grafiche avanzate, chat vocale, supporto per monitor ultra-wide e altro ancora.

Non solo, i cacciatori PC possono affrontare tutti i contenuti post-lancio e di collaborazione precedentemente pubblicati fino all'update 3.6.1 per Nintendo Switch da soli o con un massimo di altri tre giocatori in modalità co-op online. Tra questi sono inclusi anche alcuni dei Draghi Anziani più amati dai fan della serie, come Valstrax e Teostra, e collaborazioni con Okami e Mega Man, giusto per citare alcuni dei contenuti presenti.

"Per superare l'incombente Furia, gli hunter di Kamura devono utilizzare i nuovi compagni di caccia Palamute e la meccanica di "Wirebug" mentre si impegnano nel combattimento ricco di azione tipico della serie. I companion Palamute "Canyne" si uniscono ai companion "Felyne" per assistere i giocatori durante la caccia. Oltre a prestare le loro considerevoli capacità offensive a qualsiasi combattimento, i Palamute possono anche trasportare i cacciatori sulla schiena per inseguire rapidamente i mostri in fuga e attraversare le vaste mappe. I Wirebug, d'altra parte, consentono ai cacciatori di aggrapparsi agilmente in qualsiasi direzione durante una caccia e possono essere abbinati a ciascuno dei 14 tipi di armi per creare "Attacchi con fildiseta" unici. Danneggiare i mostri con questi nuovi attacchi li renderà suscettibili alla nuova tecnica "cavalcata Wyvern", che consente ai giocatori di prendere temporaneamente il controllo di un mostro, dando vita così a spettacolari sequenze di battaglia durante una caccia", recita il comunicato stampa ufficiale.

Tra le novità introdotte da Monster Hunter Rise inoltre troviamo le Furie, delle missioni in cui i cacciatori devono affrontare orde di mostri, collaborando con i cittadini di Kamura e utilizzando installazioni difensive per proteggere le barricate della Roccaforte dai mostri invasori, inclusi i potenti Apex, delle variante estremamente pericolose di mostri.

Su Steam, in aggiunta alla Standard Edition di Monster Hunter Rise, è disponibile una speciale Deluxe Edition che include il gioco base, a un pack voucher DLC digitale che può essere riscattato per contenuti di gioco bonus come uno stile armatura cacciatore (set) "Kamurai", gesti esclusivi, item cosmetici e altro ancora. I giocatori PC riceveranno un pacchetto di oggetti celebrativi gratuito pieno di oggetti utili al lancio, oltre all'accesso al set di armature Guild Cross, che offre un'elevata difesa per superare le missioni iniziali e raggiungere un grado elevato in pochissimo tempo.