Horizon Zero Dawn Remaster: Sony punta all'effetto Edgerunnes con la serie TV, per David Jaffe

David Jaffe, ex-sviluppatore di Sony Santa Monica, cui dobbiamo i God of War prima maniera e la serie Twisted Metal, ritiene che con l'edizione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn, Sony voglia inseguire l'effetto Cyberpunk: Edgerunners, ossia voglia sfruttare il lancio della serie TV, già in produzione, per vendere più copie e diffondere maggiormente il franchise.

Spieghiamo meglio. Di recente Cyberpunk 2077 ha avuto un boom di vendite e utenti attivi grazie al lancio della serie TV Cyberpunk: Edgerunners. Il superamento di quota 20 milioni di copie è stato sbandierato sui social da una rinvigorita CD Projekt Red, così come il superamento del picco dei giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt.

La teoria di Jaffe, e di molti altri in realtà, è che operazioni come quella dell'edizione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn, che poi segue la stessa filosofia del remake di The Last of Us Parte I, siano mirate proprio a sfruttare il traino delle serie TV, che si fa sempre più forte. Di fatto successi come quello di Cyberpunk hanno aperto la strada al moltiplicarsi di operazioni simili, che si faranno sempre più frequenti. Quindi aspettiamoci di vedere altre rimasterizzazioni di giochi molto recenti anche in futuro, nonostante siano ancora di ottima qualità.

Naturalmente è giusto ricordare che non ci sono ancora conferme ufficiali di un Horizon Zero Dawn Remaster, o come si chiamerà, quindi il tutto va preso con le dovute cautele. Comunque sia è anche corretto riportare che l'indiscrezione è stata confermata da diverse fonti.