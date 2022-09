Cyberpunk 2077 supera The Witcher 3 per numero di giocatori contemporanei su Steam

Cyberpunk 2077 sta vivendo una seconda giovinezza, tanto da aver superato il numero di giocatori contemporanei di The Witcher 3: Wild Hunt su Steam: 104.827 utenti contro 103.329.

Si tratta anche in questo caso di uno degli effetti positivi della serie animata Cyberpunk: Edgerunners (qui la recensione), che ha spinto parecchie persone a tornare a Night City o a visitarla per la prima volta sulla scia dell'entusiasmo per il mondo ricreato da CD Projekt RED.

Nello specifico, la settimana scorsa Cyberpunk 2077 ha contato un milione di giocatori al giorno, tornando più o meno alle cifre fatte segnare durante il periodo di lancio del gioco.

Benji-Sales, da sempre attento e appassionato osservatore di numeri e metriche, ha definito assurdo il rilancio dell'action RPG futuristico, capace appunto di superare i risultati di picco ottenuti da un prodotto fortissimo come l'ultima avventura di Geralt di Rivia.

Non bisogna infatti dimenticare che The Witcher 3 Wild Hunt ha totalizzato finora vendite per oltre 40 milioni di copie: un avversario tutt'altro che semplice da battere per chiunque.