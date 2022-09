Xbox lancia Project Amplify, aiuterà i giovani di colore a lavorare nel gaming

Xbox ha lanciato Project Amplify, un programma pensato per supportare i giovani di colore che desiderano lavorare nell'ambito dell'industria del gaming.

A pochi giorni dalle parole di Phil Spencer e Sarah Bond sull'accessibilità come futuro del gaming, Xbox dà dunque il via a una nuova iniziativa di carattere sociale, che parte dai risultati di un sondaggio condotto da National Historically Black Colleges and Universities, secondo cui circa il 95% degli studenti sarebbe interessato a intraprendere una carriera in questo settore.

Tuttavia allo stato attuale solo il 2% delle persone che lavorano nell'industria del gaming sono di colore, ed è per questo che Microsoft ha voluto dare il via a Project Amplify: un'iniziativa che consiste in una serie di video informativi, pieni di consigli, storie di vita e suggerimenti da parte di sviluppatori neri rivolti a chi desidera intraprendere questo percorso.

Oltre ai video, una collaborazione con 2022 Revolt Summit x AT&T consentirà alla casa di Redmond di tenere panel e occasioni d'incontro con gli studenti, a cominciare dalle giornate di oggi e domani, così da stabilire un primo contatto fra una realtà lavorativa di grande rilevanza e le persone che in futuro proveranno a entrare in questo mondo.

Il post dedicato a Project Amplify è infine corredato da una moltitudine di risorse pratiche, con link ad approfondimenti e strumenti di sviluppo che potrebbero tornare utili a chi dedide di intraprendere la carriera di programmatore e non solo.