Gears of War, Microsoft ha registrato il marchio per giochi da tavolo e di carte

Il marchio di Gears of War è stato registrato da Microsoft anche nell'ambito dei giochi da tavolo e di carte. È insomma possibile che il celebre franchise diventi a breve protagonista di nuove operazioni transmediali volte ad estenderne l'universo narrativo.

Mentre pare che Gears 6 sia in sviluppo presso The Coalition, non ci sono ancora dettagli né tempistiche per il nuovo capitolo della serie, che immaginiamo concluderà la nuova trilogia con protagonisti Kait, JD e Del, nonché la vecchia guardia.

Nel frattempo, a quanto pare, la serie tornerà nell'ambito di applicazioni differenti, come detto giochi da tavolo o di carte che possano sfruttare il fascino dell'ambientazione creata originariamente da Epic Games per coinvolgerci all'interno di esperienze inedite.

Il trademark peraltro fa anche un po' di chiarezza circa il nome del brand, che rimane appunto Gears of War e non semplicemente Gears, utilizzato a questo punto unicamente per i prossimi episodi della serie videoludica principale.