Cyberpunk 2077 è diventato uno dei titoli più giocati su Steam Deck, come rivela la classifica pubblicata da Valve e relativa alle ore di utilizzo dell'handheld nel mese di settembre 2022. Eccola:

Vampire Survivors Elden Ring Stardew Valley Cyberpunk 2077 Hades No Man's Sky The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Marvel's Spider-Man Remastered Cult of the Lamb Disney Dreamlight Valley

A pochi giorni dall'annuncio dei 20 milioni di copie vendute, Cyberpunk 2077 si conferma dunque in pieno rilancio anche sulla piattaforma Valve, e pare che il merito di questo clamoroso recupero sia da attribuire al successo della serie animata Cyberpunk: Edgerunners (la recensione).

Quali che siano i motivi, non c'è dubbio che CD Projekt RED sia contenta di come stiano andando le cose per il suo action RPG, sopravvissuto a fatica alle tantissime polemiche che ne hanno accompagnato il debutto su PC e soprattutto su console, visto che le versioni PS4 e Xbox One erano ridotte così male che sono diventate dei meme .

A questo punto il team polacco ha riconquistato fiducia e punta con determinazione a far crescere ulteriormente questi numeri, in particolare attraverso il lancio dell'attesa espansione Phantom Liberty nel corso del 2023.