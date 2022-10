Offerte Amazon: Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S da 512 GB e 2 TB. Lo sconto è di oltre il 30% per entrambi i tagli di memoria. Entrambi i tagli di memoria sono venduti e spediti da Amazon, ma quello da 2 TB parte dal Regno Unito (magazzini di Amazon UK). Il prezzo in entrambi i casi è ottimo ed è il più basso di sempre per quanto riguarda Amazon.

Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S permette di aumentare lo spazio di memoria sulle console di attuale generazione di Microsoft. Vi è uno slot dedicato e basta inserire la memoria, senza dover smontare la console o aprire la scocca. Ricordiamo che Xbox Series X|S non supporta altri SSD.

Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S

