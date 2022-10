CD Projekt RED: il co-CEO Marcin Iwinski lascia il suo ruolo di guida del team

In mezzo alle tante notizie di novità in arrivo da CD Projekt RED c'è anche il comunicato ufficiale in cui il co-CEO Marcin Iwinski riferisce l'abbandono del suo ruolo di guida del team, rimanendo all'interno della compagnia ma con una posizione diversa e probabilmente meno operativa.

"Sto iniziando un nuovo capitolo personale in CD Project RED, con la richiesta di entrare come chairman del consiglio di supervisione, lasciando il miro ruolo di co-CEO. Entro la fine del 2022, lascerò i miei impegni nelle mani dei miei colleghi", ha scritto Iwinski. Si tratta di uno dei fondatori di CD Projekt RED e una figura che è sempre stata fondamentale per il team, dunque la sua uscita di scena dal ruolo di CEO, sebbene rimanga all'interno della compagnia, ha un notevole valore.



Come riferito nel resto del comunicato, Iwinski è stato 30 anni all'interno del team ed è felice di come questo è cresciuto, diventato un colosso con oltre 1200 dipendenti sparsi su vari uffici nel mondo, e soprattutto guidato da una grande passione e dal grande talento degli sviluppatori.

Non sappiamo ancora chi sostituirà Marcin Iwiński nel suo ruolo né se siano previste modifiche di assetto in seguito a questo ritiro, ma intanto registriamo questo cambiamento che, a quanto pare, non arriva in un periodo problematico del team: CD Projekt RED ha infatti appena annunciato una serie di progetti molto ambiziosi per i prossimi anni.

Oltre a un seguito di Cyberpunk 2077, a una nuova trilogia e due giochi third party su The Witcher, il team ha anche una nuova proprietà intellettuale, chiamata al momento Hadar, in sviluppo.