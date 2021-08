Masami Suda è morto: il "papà" di Ken il Guerriero aveva 77 anni

Masami Suda, noto sopratutto in quanto character designer e animation director di Ken il Guerriero, Gatchaman e Hurricane Polymar, è morto. Aveva 77 anni ed è venuto a mancare in seguito a una malattia di cui soffriva da tempo.

Tramite Facebook, Yamato Video ha condiviso la notizia e ha porto le proprie condoglianze. Ecco il messaggio dell'editore.

Masami Suda è nato nel 1943 e ha iniziato la propria carriera presso la Tatsunoko Production. Nel 1976 venne ingaggiato dalla Toei Animation e a metà degli anni 80 portò sullo schermo Ken il Guerriero. In ambito videoludico, recentemente ha curato la trasposizione animata di Yo-Kai Watch e Inazuma Eleven. È noto per aver lavorato anche su Slam Dunk, dove è stato direttore dell'animazione per moltissimi episodi.

Masami Suda è morto il 1° agosto 2021, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Porgiamo le nostre condoglianze ad amici, famigliari e colleghi di Suda, ma anche a tutti i fan che sono rimasti orfani di un Maestro dell'animazione giapponese.