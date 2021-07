Captain America, ecco il cosplay di Meg Turney in versione pin-up

Captain America è protagonista di uno degli ultimi cosplay di Meg Turney, che si è divertita a rappresentare una versione femminile del personaggio in stile pin-up.

Imbracciato l'iconico scudo di Steve Rogers, la modella americana ha realizzato un costume vintage che riprende un po' l'estetica del Cap della Golden Age, quello che affrontava i nazisti e risollevava il morale delle truppe americane.

Il risultato è davvero interessante, come del resto tutte le performance di Meg Turney, che negli ultimi mesi abbiamo visto interpretare personaggi come 2B da NieR Automata, Miranda da Mass Effect Legendary Edition e Bunny Bulma da Dragon Ball.

"Scorrete per ammirare le 'chiappe più belle d'America'!", ha scritto Meg nel suo post su Intagram. "Le foto in stile pin-up sono sempre divertenti, dunque quando Comics and Sandwiches mi ha mandato questo scudo sapevo quale look avrei scelto per accompagnarlo!"