Mass Effect Legendary Edition: un'infografica svela tutte le scelte dei giocatori

Mass Effect è una serie nella quale le scelte sono importanti. Quasi tutti gli episodi, infatti, cambiano molto in base a come si è deciso di giocare, quali compagni scegliere e come comportarsi. Ognuno, quindi, ha giocato il "suo" Mass Effect e per questo motivo Bioware ha deciso di riassumere le decisioni di tutti i giocatori in un'interessante infografica della Mass Effect Legendary Edition.

Si parte dalla prima, ovvero il sesso di Shepard, fino ad arrivare alle più delicate, che per forse di cose rovinerebbero il gioco a coloro che non avessero mai finito uno dei tre episodi della Mass Effect Legendary Edition.

Quindi, non proseguite se non volete spoiler.

Molto importante, per esempio, è il background di Shepard, ma è interessante anche scoprire quali compagni di squadra hanno più probabilità di sopravvivere alla Missione Suicida. Ovviamente non poteva mancare una parte sulle relazioni sentimentali del protagonista.

Ecco cosa emerge:

Mordin è il personaggio con meno probabilità di sopravvivere alla missione suicida

Wrex è sopravvissuto alla missione Virmire per il 94% dei giocatori

Il 4% dei giocatori ha esiliato Tali, il preferito dai fan

La maggior parte degli Shepard prende a pugni i giornalisti,

