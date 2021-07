Abandoned: il personaggio nascosto dietro al titolo sembra Solidus di Metal Gear Solid

Il caso Abandoned, si spera, dovrebbe essere vicino alla conclusione. Il misterioso gioco di Blue Blox, dopo essere stato per settimane "il nuovo Silent Hill", dovrebbe mostrarsi in maniera più compiuta il prossimo 10 agosto. Questo, però non ha spento le voci intorno a quello che sarà mostrato. In un modo o nell'altro collegato a Hideo Kojima, il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding. Alcuni utenti, infatti, nell'ultima immagine di Abandoned postata da BLUE BOX su Twitter vedono nel volto del personaggio che di vede molto sfocato sullo sfondo Solidus Snake di Metal Gear Solid 2 e 4.

Partiamo dal tweet di Blue Box che dice "Siete pronti? noi lo siamo!" con sotto il logo del gioco, realtime experience e il logo PlayStation 5. Peccato che lo sfondo sia solo apparentemente nero, ed emerge una sorta di volto dietro di tutto.