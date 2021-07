Silent Hill 3: Norman Reedus ha pubblicato un folle video con Robbie the Rabbit

Norman Reedus, attore di The Walking Dead, ma anche il protagonista di Death Stranding e grande amico di Hideo Kojima, ha pubblicato su Instagram un folle video nel quale sembra proprio in compagnia di Robbie the Rabbit, un pupazzo che compare abbandonato in Silent Hill 3.

Robbie the Rabbit di Silent Hill 3

È difficile capire cosa l'attore americano volesse intendere con questo post. Si vede lui stesso vestito da scheletro con di fianco sto gigantesco, quanto inquietante orso, il tutto condito da luci intermittenti piuttosto pericolose nel caso in cui soffriate di epilessia. Non cliccate, se avete di questi problemi.