Faith of Danschant: Hereafter, trailer d'annuncio di questo God of War cinese

Come in tanti settori dell'economia e non solo, la Cine sta cercando di diventare velocemente una superpotenza. Nel settore dei videogiochi, oltre a Tencent che sta comprando mezzo mondo, ci sono alcuni studi di sviluppo emergenti che iniziano a proporre titoli dalle ambizioni globali. Il primo a proporre qualcosa che ha attirato le attenzioni del grande pubblico è stato Black Myth: Wukong. Faith of Danschant: Hereafter è il nuovo tentativo da parte dell'industria cinese di proporre un qualcosa che possa sfondare anche all'estero. In questo caso incrociando God of War con la Tigre e il Dragone.

Il gioco di Wangyuan Shengtang è ufficialmente il seguito di Faith of Danschant, gioco uscito su Steam nel 2017 e disponibile in questo momento col 90% di sconto, che ha abbattuto il prezzo a pochi euro. Attenzione che è tutto in cinese.

Questo seguito punta a migliorare il primo gioco in tutto e per tutto, soprattutto sotto il profilo grafico. Si tratta di action con combattimenti in 3D che sembra aver preso ispirazione da Devil May Cry e God of War. Il tutto col modo tutto cinese di raccontare le storie, oltre che di far correre i personaggi sopra rami, muri e canne di bambù inclinate.

Qualche animazione un po' legnosa ancora è evidente, ma il progetto sembra perlomeno promettente. Cosa ne pensate? Vi interessano i giochi che esplorano la mitologia e la cultura cinese?