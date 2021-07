A Total War Saga: TROY - MYTHOS arriva su Steam, data d'uscita e trailer d'annuncio

SEGA e Creative Assembly hanno annunciato con un trailer la data d'uscita dell'espansione A Total War Saga: TROY - Mythos. Le forze in campo per conquistare la città asiatica dovranno anche affrontare tutta una serie di creature mitologiche in questo DLC in arrivo il 2 settembre 2021. Il gioco, lanciato su Epic Games Store, arriverà anche su Steam contemporaneamente all'espansione.

"La battaglia di Troia non sarà combattuta solo dagli uomini. Negli angoli più remoti del regno si vocifera di tre antiche bestie colossali: un terrore alato dalla forza catastrofica, una serpe strisciante dalle molte teste e un feroce mastino che dimora nell'abisso. Trovale, domale e cambia il corso della guerra."

In A Total War Saga: TROY saranno presenti tre nuove spedizioni volte a trovare, vincere e domare le bestie mitologiche. Sono tre le creature leggendarie che potrete aizzare contro i nemici: Cerbero, il feroce mastino di Ade a guardia degli inferi, il Grifone, il signore alato dei cieli, e l'Idra, una serpe a nove teste che sparge veleno e follia.

Potrete reclutare diverse nuove unità, tra cui i leggendari Arimaspi e le ombre degli inferi, oppure rivisitazioni mitologiche di unità come i Centauri, i Giganti e il Minotauro. La mappa della campagna trae ispirazione direttamente dal mito e che include dinamiche di gioco tutte nuove, nonché nuove modalità di attrarre il favore degli dèi e di adempiere al loro volere divino.

Oltre alla mole titanica di contenuti introdotti da MYTHOS, a tutti i possessori di TROY sarà resa disponibile una nuova modalità che cambia radicalmente l'esperienza di gioco. La modalità Storica rivoluziona svariati aspetti del gameplay di TROY, per offrire ai giocatori un'esperienza realistica e storicamente fedele del conflitto nell'Egeo. Ad esempio, le guerre saranno combattute tra i generali e le loro guardie del corpo e non da eserciti costituiti da un solo uomo che brandisce la potenza degli dèi.

A partire dal 2 settembre A Total War Saga: TROY e tutti i suoi DLC saranno resi disponibili su Steam in concomitanza al lancio di MYTHOS. A partire dal lancio saranno disponibili tre edizioni del gioco per un periodo limitato: