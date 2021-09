NZXT Capsule: prezzo e disponibilità del microfono per gamer e streamer

NZXT, produttore di componenti hardware, software e servizi per la community del gaming su PC, ha annunciato oggi NZXT Capsule, un microfono USB progettato per "garantire a streamer e gamer una qualità audio senza compromessi e con la massima semplicità." È stato svelato anche il prezzo: €129.99.

Il NZXT Capsule è un microfono cardioide che promette di "registrare audio di altissima qualità riducendo i rumori di fondo". Per un utilizzo ottimale non è necessario istallare alcun programma o software.

NZXT Capsule, microfono USB

"Abbiamo voluto fortemente offrire ai giocatori e agli streamer ciò di cui avevano veramente bisogno" ha dichiarato Johnny Hou, fondatore e amministratore delegato di NZXT. "Per questo motivo il NZXT Capsule non ha bisogno di diagrammi polari superflui o software per funzionare al meglio. È un microfono dallo stile elegante che funziona semplicemente collegandolo."

Separando il microfono dalla propria base USB, sarà possibile collegarlo in assoluta semplicità a un braccio di supporto, venduto separatamente, progettato specificatamente per il NZXT Capsule. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore per il Microfono USB NZXT Capsule è di €129.99. Invece, il braccio di supporto viene venduto a un prezzo suggerito di €99.99. I due prodotti sono già disponibili all'acquisto. Ecco il sito ufficiale.

Se siete in cerca di un microfono, potete leggere il nostro articolo su ROCCAT Torch: il nuovo microfono USB a condensatore per gamer, streamer e content creator.